У цьому році абітурієнти недостатньо підготувались до фізики та математики – Квіт

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Міністерства освіти та науки Сергій Квіт.

Квіт зазначив, що у вступній кампанії завжди є проблеми, проте система пріоритетності повністю виправдала себе в цьому році.

Серед негативу міністр відзначив слабку підготовку абітурієнтів з низки предметів.

"З негативів я б назвав ті речі, які не стосуються вступної кампанії, але стосуються проблем навколо. Наприклад, слабка підготовка самих абітурієнтів, і це показало ЗНО з фізики і математики. Ми кожен рік відчуваємо це, з року в рік все сильніше", - поділився міністр.

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Раніше Квіт повідомив, що за кількістю заяв на вступ лідирують, в основному, західноукраїнські університети - Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет "Львівська політехніка", хоча "Київський та Харківський університети - серед лідерів". "Це нормально і важливо, що все сходиться до столиці", - сказав міністр освіти.