Семенюк просить Ющенка відкласти конкурс щодо Укртелекому

Голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Ради національної безпеки та оборони щодо необхідності відкласти оголошення й проведення конкурсу з приватизації «Укртелекому» для доопрацювання його умов.

Про це вона повідомила на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, при розробці Кабміном інвестзобов`язань не були враховані пропозиції профспілкових організацій щодо передачі з балансу підприємства об`єктів соціальної сфери, не прописані шляхи погашення кредиторської заборгованості цього підприємства. «У такому стані продавати «Укртелеком» неможливо», - зазначила голова Фонду.

В.СЕМЕНЮК також сказала, що станом на сьогоднішній день Фонд не одержував прийнятої раніше Кабінетом міністрів постанови, що затвердила умови проведення конкурсу з продажу акцій «Укртелекому».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 9 квітня 2008 року затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій «Укртелекому».

Тоді заступник глави Фонду держмайна України Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що стартова ціна пакета "Укртелекому" затверджена, як і планувалося, у розмірі 12 млрд. грн., крок аукціону - 125 млн. грн.

Д.ПАРФЕНЕНКО висловив припущення, що вартість пакета може становити 15-20 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Уряд раніше заявляв про свої плани провести конкурс із продажу 67,79% ВАТ “Укртелеком” у період з другої декади лютого по грудень 2008 року (розпорядження Кабінету Міністрів України №249-р від 6 лютого 2008 року). Пакет у розмірі 25%+1 акцію буде закріплено в державній власності.