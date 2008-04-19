Костенко вимагає мораторію на вирубку зелених насаджень в Києві

Лідер Української народної партії, народний депутат України, екс-міністр екобезпеки Юрій КОСТЕНКО пропонує встановити мораторій на вирубку зелених насаджень протягом 5 років у скверах, ботанічних садах, парках, в урочищах зі стрімкими схилами, на прибудинкових територіях, берегозахисних ділянках, водоохоронних зонах та на островах річки Дніпро в межах території Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, відповідний закон "Про мораторій на видалення зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва”, авторами якого є представники УНП, народні депутати Юрій КОСТЕНКО та Іван ЗАЄЦЬ, зареєстровано сьогодні, 18 квітня, у Верховній Раді.

«Колись Шарль де Голль сказав про Київ: «Я бачив парки в містах, але ще не бачив міста в парку». За даними енциклопедії «Київ» за 1985 р. на одного киянина припадало 902 кв.м зелених насаджень. Нині – 16 кв. м», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

За його словами, „політика, яку проводить сьогодні київська влада, призвела до того, що вирубка дерев і цілих зелених зон в українській столиці відбувається автоматично, щойно забудовник отримує право на шмат землі”, причому „за ЧЕРНОВЕЦЬКОГО це право можна отримати будь-де, в тому числі й у парку”.

Проект закону передбачає також „до 2012 року розширити мережу природоохоронних об’єктів за рахунок збільшення частки та розширення площ заповідних урочищ, пам`яток садово-паркового мистецтва, природних і ландшафтних парків, інших об`єктів природно-заповідного фонду з досягненням до 30%”.

В разі відхилення цього закону, переконаний Ю.КОСТЕНКО, „єдиним зеленим острівцем в Києві на момент проведення „Євро-2012” буде футбольне поле".