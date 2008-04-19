Сьогодні пройде перший в Україні «суботник банкірів»

Сьогодні, 19 квітня, пройде перший в Україні «суботник банкірів», організований ПриватБанком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, цього дня на прибирання парків, скверів, дитячих майданчиків вийдуть усі працівники відділень, «починаючи від Голови Правління банку і Директорів регіональних підрозділів», у всій Україні.

Голова Правління банку Олександр ДУБІЛЕТ заявив, що «поки що ПриватБанк – єдиний банк, який виявив таку ініціативу, але банкіри сподіваються, що цього разу до них приєднаються всі небайдужі городяни, а вже наступного року захід стане масовим».

«Немає нічого дивного в тому, що за прибирання міста беруться банкіри: ми - такі ж жителі цього міста, як і всі решта, і нам не байдуже, якими вулицями ходимо ми, наші діти, онуки, батьки… Зараз багато хто, на жаль, вважає, що чистота міста – це не їх проблема, і від цього багато наших бід. Ми житимемо в красивій, доглянутій країні, в чистому, квітучому місті тільки тоді, коли буквально кожний з нас збагне, що в цьому питанні не може бути байдужих», - цитує прес-служба О.ДУБІЛЕТА.

Банкіри впевнені, що їх приклад надихне багатьох, що молодь, діти будуть по-іншому ставитись до суботників, коли побачать, що й банкіри не гребують узяти мітли, граблі, ганчірки і вийти прибирати своє місто. І, можливо, не багато захочуть до них приєднається, але, принаймні, багато хто замислиться над тим, що потрібно бодай не засмічувати своє місто.

Партнером суботника стала торгова марка "Фрекен БІК" від корпорації "Біосфера", яка не тільки підтримала цей почин банку, а й виділила 5 тисяч комплектів рукавичок, сміттєвих пакетів і вологих серветок" для проведення «суботника банкірів», повідомили в прес-службі.

Дізнатися, де проходитиме суботник у тому чи іншому місті, можна в будь-якому відділенні або філії ПриватБанку.