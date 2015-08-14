У Києві автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП, є постраждалі (фото)

Про це у Twitter повідомив поліцейський Олексій Савкін.

За його словами, аварія сталася біля бази патрульних.

"Дівчинка на задньому сидінні втратила свідомість", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, співробітники патрульної поліції Києва розпочали роботу 4 липня. ДТП за участю нової поліції - не перший випадок.

Загалом у столичній патрульній поліції служить 2 тис. осіб.

22 липня заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе закликала громадян повідомляти про порушення в роботі поліцейських.

Згуладзе зазначила, що позитивні відгуки киян щодо роботи патрульної поліції є дуже важливими для самих поліцейських, але одночасно закликала громадян реагувати у разі виявлення порушень в роботі поліцейських.