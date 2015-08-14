МВС заперечує наявність кримінальних проваджень стосовно Гонтаревої

Про це йдеться у заяві МВС, переданій УНІАН.

Як зазначається, «Міністерство внутрішніх справ України вимушене відреагувати на всю інформацію провокуючого характеру, яка останнім часом розповсюджується у засобах масової інформації та інтернет-виданнях».

У зв’язку з цим МВС наголошує, що «жодного кримінального провадження стосовно голови Національного банку України Гонтаревої В.О. та її заступників у МВС не зареєстровано, підозри нікому не пред’явлено та жодних інших процесуальних дій не проводиться».

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Як повідомлялося, нещодавно в ряді ЗМІ з'явилося повідомлення про відкриття слідчим відділом Печерського районного управління ГУМВС України в Києві кримінального провадження за фактом вчинення кримінального злочину за статтею «зловживання владою або службовим становищем» відносно керівництва НБУ, включаючи голову і колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду Аллу Шульгу. При цьому повідомлялося, що Шульга за неповний рік свого перебування на посаді розмістила на депозитних рахунках в українських банках 650 тис. дол., а голова НБУ нібито просила Державну службу фінансового моніторингу не перевіряти джерела походження цих коштів.