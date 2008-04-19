Єхануров оприлюднить реєстр квартирної черги

21 квітня на сайті Міноборони буде розміщений електронний реєстр квартирної черги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сказав сьогодні журналістам після спільної наради Міноборони, Генштабу та Головного управління розвідки Міноборони.

«Електронний реєстр створений. В понеділок ми плануємо, що до кінця дня буде вивішено на сайті електронні дані про чергу на житло в Міністерстві оборони України», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зауважив, що після уточнення черги кількість військовослужбовців, які мають право на отримання житла зменшилась, але не уточнив на яку кількість.

Ю.ЄХАНУРОВ також звернувся до військовослужбовців запасу та тих, що у відставці, які не представили відповідні документи, надати їх до Міністерства, для того, щоб були підстави поставити їх на чергу.

Ю.ЄХАНУРОВ також повідомив, що в цьому місяці Міноборони планує надати 500 квартир військовослужбовцям.

«Ми зубами вигризаємо кожну квартиру… Я сказав, що до кінця року має бути 8 тис. квартир», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, в першому кварталі цього року Міноборони видало ордери на більш як 1 тис. 600 квартир.