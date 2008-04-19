На російському телеканалі заборонили демонструвати пісні Юрія Шевчука

На російському телеканалі "Культура" заборонили демонструвати пісні Юрія Шевчука, повідомляє Эхо Москвы. Крім того, цього року Шевчука вперше не запросили на традиційний концерт пам`яті Булату Окуджави. Замість нього на концерті виступить лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич. Можливо, це пов`язано з тим, що Юрій Шевчук брав участь у "Марші незгодних", який пройшов 3 березня в Санкт-Петербурзі. Після "Маршу" він виступив на концерті "Другая песня". Співак заявив, що взяв участь в "Марші", оскільки "не залишилося вибору". Коментарів керівництва телеканалу Культура на повідомлення поки немає.