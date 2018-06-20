Банкіри чистили Україну від сміття

Сьогодні, 19 квітня, пройшов перший в Україні «суботник банкірів», організований ПриватБанком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, цього дня на прибирання парків, скверів, дитячих майданчиків вийшли працівники відділень, «починаючи від Голови Правління банку і Директорів регіональних підрозділів», у всій Україні.

Всього понад 32 тисяч працівників та 5 тис. клієнтів КБ «ПриватБанку» по всій Україні взяли участь у корпоративному суботнику ініційованому банком.

Дніпропетровськ У Дніпропетровську близько 5 тис. учасників суботника збирали побутове сміття в улюблених місцях відпочинку городян – на набережній Перемоги, Монастирському острові, проспекті Воронцова, в сквері імені Калініна, на вулиці Малиновського. Територія, яку сьогодні очистили від сміття працівники ПриватБанку становить понад 10 кілометрів.

За словами голови правління КБ «ПриватБанк» Олександра ДУБІЛЕТА, банк вперше проводить таку масштабну акцію з благоустрою території.

«Мета сьогоднішнього суботника зробити Дніпропетровськ та інші міста України чистішими. Ми звернулися до місцевої влади в регіонах, де є філії ПриватБанку з проханням про сприяння у проведенні суботника. Ми вдячні за підтримку властей у тій чи іншій мірі. Місцева влада нам допомогла технікою та визначила місця благоустрою території», - зазначив О.ДУБІЛЕТ.

Голова правління ПриватБанку із родиною та генеральним заступником голови правління Юрієм ПІКУШЕМ працювали сьогодні у підшефному дитячому будинку №1 Дніпропетровська, де живуть та навчаються 100 дітей-сиріт. Керівники ПриватБанку разом з дітьми висадили на території дитбудинку 100 декоративних кущів та троянд.

ПриватБанк також зробив сьогодні дитбудинку черговий подарунок – нове обладнання на дитячий майданчик.

Суттєву допомогу по проведенні корпоративного суботника у Дніпропетровську надала ПриватБанк» торгова марка «Фрекен Бок» корпорації «Біосфера», забезпечивши учасників 5 тисяч комплектів мішків для сміття, рукавичок та серветок.

Київ Київське Головне Регіональне Управління ПриватБанку сьогодні в рамках суботника, організованого банком по всій Україні, провело впорядкування території на ряду соціальних об`єктів столиці і області. Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив заступник директора Київського ГРУ ПриватБанку Віталій БУРКОВ під час впорядкування території дитячого будинку «Ясний» в Києві.

За його словами, окрім двох об`єктів у Києві – школи-інтернату і дитячого будинку – є ще кілька об`єктів у Київській і Житомирській областях, якими займається саме Київське управління. «Близько 700 чоловік нашого управління сьогодні на суботнику. Проводять аналогічні роботи – хто в дитячих або шкільних установах, хто в парках», - сказав він.

В.БУРКОВ зазначив, що разом з деякими працівниками ПриватБанку прийшли члени їхніх сімей і навіть деякі клієнти банку.

«Щодо цих дитячих будинків ми зв`язалися з міською адміністрацією, щоб дізнатися, де потрібна допомога. Ми для себе визначили найзнедоленіших, кому потрібна основна допомога – це діти», - сказав він.

За даними В.БУРКОВА, це перший суботник банку, який проводиться в таких рамках. «Це перший раз, думаю, це стане традицією. Сьогодні День екології, ми до цього дня прив`язалися. Минулого року були прибирання своєї території відділеннями банку, а цього - захотіли зробити щось загальне, корисне для всіх», - сказав він.

Одеса Понад триста співробітників Південного ГРУ „ПриватБанку” в Одесі, а також члени їхні сімей і деякі клієнти фінустанови, зокрема, активісти Українського Союзу ветеранів Афганістану, сьогодні з ранку озеленювали і впорядковували територію міського дендропарку „Перемога”.

„Багато наших співробітників, як бачите, впорядковують клумби, підчищають дерева і чагарники, зокрема, дерева на кленовій алеї парка, висаджені до 15-річного ювілею ПриватБанку, - повідомила директор Південного ГРУ Олена ЯКОЛІНА. – Інші прибирають і впорядковують територію навколо паркового ставка, засівають травою поляну, що “облисіла” внаслідок торішньої спеки”.

За словами О.ЯКОЛІНОЇ, практично у всіх районах Одеської обл. співробітники 120 відділень банку приймають участь у весняній „толоці” з впорядкування і озеленення в тих парках, скверах і посадках, які узгоджені з райдержадміністраціями.

Сімферополь У Сімферополі близько 300 співробітників всіх відділень Кримського регіонального управління ПриватБанку провели суботник.

Співробітники відділень разом із дирекцією провели суботник в улюбленому місці відпочинку сімферопольців – у Гагарінському парку.

«Сьогодні по всій Україні проходить перший унікальний «суботник банкірів», організований ПриватБанком. ПриватБанк завжди соціально орієнтований, фірмовий колір банку - зелений, кому, як ні йому відроджувати традицію весняних суботників, - зазначили в Кримському управлінні. – Поки що це єдиний банк, що проявив таку ініціативу, але «приватівці» сподіваються, що вже наступного року цей почин стане масовим».

Під час суботника в Сімферополі кримські «приватівці» посадили квіти на Алеї слави перед Вічним вогнем, скопали прилеглі території. «Було висаджено дві алеї. Розсаду квітів було закуплено на суму не менше як 15 тисяч грн. Постійно грала жива музика», - повідомили УНІАН у прес-центрі.

Севастополь 258 працівників Севастопольської філії ПриватБанку разом з клієнтами провели роботи з благоустрою території Національного заповідника „Херсонес Таврійський”. Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник директора філії Віктор БАЙДАЧЕНКО, під час суботника ними посаджено близько 70 дерев, прибрано території на площі 22 гектара. Як додав В.БАЙДАЧЕНКО, в суботнику взяли участь представники усіх 36 відділень філії, „хоча при цьому сьогодні, у суботу, відділення не припиняють працювати з клієнтами”. Крім того, як сказав заступник директора, „до нас приєдналося міське відділення „Укртелекому”, наш підшефний дитячий будинок, ДАІ міста та інші організації, що співпрацюють з нами”.

За словами В.БАЙДАЧЕНКА, „ми маємо намір і в подальшому допомагати національному заповіднику „Херсонес Таврійський”, беремо над ним шефство”. Заступник директора також повідомив, що філія ПриватБанку днями проплатила для заповідника роботу протягом чотирьох днів двох екскаваторів, вантажних автівок, з тим, щоб були проведенні відновлювальні роботи на береговій лінії Херсонесу, де минулої осені шторм наніс досить великі ушкодження. Крім того, додав він, „ми для проведення цього суботника закупили більше ста одиниць інвентарю, і по завершенні робіт залишаємо його тут, з урахуванням того, що будемо працювати в заповіднику і надалі. Звичайно, будемо його ще підкупляти”.

Генеральний директор-науковий керівник національного заповідника „Херсонес Таврійський” Леонід МАРЧЕНКО в інтерв’ю УНІАН зазначив, що працівники музею „дуже вдячні” ПриватБанку за надану допомогу. За його словами, свого часу мала місце критика на адресу Херсонесу, „що, мовляв, заповідник в смітті, але, як бачите, ми добре дивимося за територією”. Водночас, як наголосив він, „територія величезна, 42 гектари, а у нас лише 3 музейні наглядачі, 1 двірник і 2 садівники, тоді як треба мінімум в 5 разів більше, щоб утримувати територію в належному порядку”.

За словами Л.МАРЧЕНКА, „ми проводимо суботники, запрошуємо військових, працівників міліції, прибираємо власними силами, але це буває 10-20 чоловік, тоді як зараз - кілька сотень. Звичайно, такої допомоги нам ніхто ніколи не надавав, вперше за останні роки одразу кілька трудових колективів міста прибули до нас на суботник. Тому ми дуже вдячні, і перш за все ПриватБанку, який організував тут суботник, та ще й залучив до нього своїх клієнітів”.

Генеральний директор висловив сподівання, „що тепер ми будемо і в подальшому з ним (ПриватБанком - УНІАН) співпрацювати, коли буде необхідна екстрена допомога”. Адже, як додав він, „буває так, що входимо в літній, осінньо-літній сезон, і нам дуже потрібна допомога. Тому що тисячі людей відвідують Херсонес, територія унікальна, тут зграйками бігають фазани, куріпки, зайці, не боячись людей, тут особлива енергетика. Але, на жаль, дехто з екскурсантів шкодять, виносять звідси кущі, які ми висаджуємо, цілі дерева”. За інформацією Л.МАРЧЕНКА, „ми на це витратили більше 100 тисяч гривень. За останні років два територія буквально преобразилась. Ми за останні роки посадили більше 1 тисячі кущів троянд, так кущів 200 було вкрадено відвідувачами”.

Крім того, як додав він, „влітку, не дивлячись на заборону, люди проходять сюди купатися в морі, і залишають за собою гори сміття. І самим нам в цих умовах не справитися”.

На думку генерального директора, допомога збоку ПриватБанку сприятиме також збереженню пам’яток архітектури. “Адже якщо вони будуть чистішими, то люди ставитимуться до них більш відповідально. Тим більше, що ми просуваємося до того, щоб „Херсонес Таврійський” потрапив до списку ЮНЕСКО. А без чистоти і належного благоустрою це неможливо”, - вважає він.

Донецьк У Донецьку співробітники ПриватБанку впорядкували дитячий майданчик на бульварі ім. Пушкіна в центрі міста.

Крім того, кожен філіал банку у всіх районах Донецька і області провів прибирання прилеглої території. Так, біля відділень банку були висаджені зелені насадження – квіти, чагарники, дерева, пофарбовано бордюри, оформлено клумби.

Також масовий суботник банкірів пройшов у Горловці з впорядкування вулиці Комсомольської і площі Перемоги, в Артемовську - вулиці Радянської.

Житомир

У Житомирі під час першого в Україні «суботника банкірів» працівники ПриватБанку взяли участь у впорядкуванні найбільш проблемних місць міста.

Як повідомив УНІАН директор Житомирського регіонального управління ПриватБанку Ігор СІРАНЧУК, "перед проведенням суботника ми звернулися до міської влади, яка окреслила нам найбільш проблемні місця, що потребують прибирання та благоустрою".

Так, за його словами, у Житомирі працівники банку прибрали у гідропарку, на Замковій горі, висадили алею з дерев та декоративних та кущів на перехресті вулиць Бородія і Шевченка.

І.СІРАНЧУК повідомив, що у Житомирі на суботник вийшли 270 працівників регіональних відділень ПриватБанку, а по Житомирській області над благоустроєм парків і зон відпочинку працювало цієї суботи близько 750 співробітників.

Директор регіонального управління також підкреслив, що у суботнику були задіяні не лише працівники банку, а й члени їхніх сімей та клієнти, які разом працювали над тим, щоб зробити Житомирщину чистішою та затишнішою.

Луцьк На Волині понад 2 тисячі працівників ПриватБанку взяли участь у суботнику.

Як повідомила УНІАН керівник рекламної служби Волинського регіонального управління ПриватБанку Ніна ТАРАСЕНКО, акція з прибирання територій на Волині проходила у 16 районних центрах, містах Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському протягом двох днів – 18 та 19 квітня.

Зокрема, у Луцьку працівники ПриватБанку впорядковували Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки. Також протягом цих двох днів вони висадили декілька сотень саджанців дерев у різних мікрорайонах міста.

Голова Правління банку Олександр ДУБІЛЕТ заявив, що «поки що ПриватБанк – єдиний банк, який виявив таку ініціативу. Банкіри сподіваються, що вже наступного року захід стане масовим».