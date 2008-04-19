Потужна пожежа у Львові

Сьогодні близько 19:30 на території складських приміщень заводу “Поліфінтез”, який розташований у м.Бібрка Перемишлянського району Львіщирни спалахнула потужна пожежа.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, станом на 21:30 практично повністю вигоріла продукція (легкозаймисті поролонові вироби) у двох заводських складах.

Цій пожежі присвоєно найвищий ступінь небезпеки: на прилеглій території спостерігається значне задимлення, у місцевих водоймах недостатньо води для пожежегасіння.

Було проведено евакуацію робітників заводу та мешканців прилеглих будинків у кількості понад 100 осіб.

Інформації про загиблих та травмованих наразі немає.

На місці пожежі ситуацію контролює перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Валерій П’ЯТАК та начальник ГУ МНС у львівській області Сергій ДМИТРОВСЬКИЙ.

Серед місцевих жителів почалася паніка, спричинена великою задимленістю та великим стовпом вогню. Розпустилися чутки про те, що пожежа на заводі становить небезпеку для жителів цього невеликого містечка, додав П.ВАСИЛЕНКО, який разом з тим запевнив, що жодної небезпеки для мешканців Бібрки немає. “Пожежа складна, проте вона контролюється і на даний час немає жодних передумов для того, що вона може перекинутися на житлові будинки”, - сказав начальник прес-центру ГУ МНС.