До кінця року субсидії отримають 4,5 мільйонів українських сімей - Яценюк

"Минулого року 400 тис. українських сімей отримали субсидію. Цього року ми сподіваємося, що кількість сімей зросте до 4,5 млн", - сказав Яценюк.

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Він також повідомив, що уряд до вересня знову розішле по домівках українців бланки на отримання субсидії.