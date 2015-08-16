До кінця року субсидії отримають 4,5 мільйонів українських сімей - Яценюк

19:40, 16 серпня 2015
Суспільство
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До кінця року субсидії отримають 4,5 млн українських сімей. Про це в щотижневій програмі "10 хвилин з Прем'єр-міністром", яка транслюється на кількох українських каналах, заявив керівник уряду України Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк / УНІАН

"Минулого року 400 тис. українських сімей отримали субсидію. Цього року ми сподіваємося, що кількість сімей зросте до 4,5 млн", - сказав Яценюк.

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Він також повідомив, що уряд до вересня знову розішле по домівках українців бланки на отримання субсидії.

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