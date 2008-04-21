У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з оборотом у 20 мільйонів

06:41, 21 квітня 2008
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

Співробітники податкової міліції викрили в Дніпропетровську конвертаційний центр, через який за 2007-2008 роки «у тінь» виведено 20 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в Дніпропетровській області.

Двоє організаторів незаконного бізнесу конвертували гроші в готівку для підприємств Дніпропетровського регіону, використовуючи рахунки транзитних та фіктивних підприємств, відкриті у банках обласного центру.

У ході санкціонованих обшуків тіньового офісу та автомобіля одного з фігурантів виявлено та вилучено понад 100 тис. грн. готівкових коштів; 4 печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності; 2 комплекти комп’ютерної техніки з системою «Клієнт-банк»; понад 180 чистих бланків з підписами посадових осіб та відбитками печаток. На розрахункових рахунках конвертаційного центру арештовано 45 тис. грн. безготівкових коштів.

Порушено кримінальну справу, ведеться слідство.

 

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