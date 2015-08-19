В Україні до Дня незалежності зняли ролик про відомих українців "Народжені вільними"

В мережі з’явився відео-ролик, створений з ініціативи Адміністрації Президента України спільно з Українським інститутом національної пам'яті та Ukrainian Сrisis Media Center, присвячений Дню незалежності України. В ньому представлені історичні постаті, що стали символами віри, відваги, мудрості, пам'яті, стійкості і совісті, – споконвічних рис українців.

Як наголошують автори відео: «Ключова цінність для нас – непереможне прагнення до Незалежності».