На Донеччині невідомі закидали військкомат "коктейлями Молотова" (фото)

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на місце події виїхала слідчо-оперативна група Красноармійського міського відділу міліції. Правоохоронцями було встановлено, що вночі невідомими особами у вікна будівлі були кинуті пляшки із запалювальною сумішшю, внаслідок чого сталося загоряння. Працівникам військкомату вдалося швидко локалізувати пожежу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Красноармійським міськвідділом міліції проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння.