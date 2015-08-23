Мікроавтобус з туристами розбився у Грузії, серед постраждалих є українці

Про це повідомляє ТСН.

Автобус з туристами спочатку врізався в бетонний стовп, а потім перекинувся.

Поранення отримали громадяни дев'яти країн, їх доставили до лікарні. Троє туристів у важкому стані, їх прооперували.

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Як повідомили свідки події, серед постраждалих є двоє громадян України.

Після обстеження вони покинули лікарню. Грузинські правоохоронці вже почали розслідування причин аварії. Нагадаємо, у Румунії відбулося вже третє за місяць ДТП з українцями.