Український руфер підняв прапор України на вулкан Кібо в Африці (фото)

Про це український руфер написав на своїй сторінці в соцмережі. "В честь Дня Незалежності України ми підняли наш рідний жовто-блакитний прапор над найвищою вершиною Африки - на вулкані Кібо масиву Кіліманджаро" - написав він.

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"Тепер він буде розвиватися вітру на висоті 5895 м над рівнем моря, зустрічаючи всіх радісних підкорювачів Кіліманджаро. Україно, рідна моя, з Днем Незалежності. Ми обов'язково переможемо!", - написав руфер.

Він також розмістив у соціальних мережах фотографію, на якій відображений момент поставлення прапора.

23-річний Євген Лата також є волонтером, він неодноразово відвідував зону АТО, куди возив гуманітарну допомогу українським військовослужбовцям, у тому числі, разом з відомим руфером Мустангом (Павлом Ушивцом) - в обложений бойовиками Донецький аеропорт.