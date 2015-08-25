В Україні збільшилася кількість боржників за комунальні послуги
13:57, 25 серпня 2015Суспільство
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Після підняття тарифів борги українців за комунальні послуги зростають.
Рівень платежів впав на 6-8% / УНІАН
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Це пов'язано як з оформленням субсидій, так і з тим, що в українців стало менше грошей. В даний час рівень платежів впав на 6-8%. І на сьогодні борг становить 12 млрд грн.
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Нагадаємо, з початку осені на українців чекає чергове підвищення тарифів на електроенергію. У середньому ціни зростуть на 23% порівняно з нинішнім тарифом.
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