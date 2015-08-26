Російським ГРУшникам Александрову та Єрофеєву висунуті нові підозри, - адвокат
Головна військова прокуратура України висунула російським спецпризначенцям Євгену Єрофеєву та Олександру Александрову, які були затримані на Донбасі, нові підозри за низкою статей Кримінального кодексу України.
Про це повідомила адвокат Оксана Соколовська, передає РБК-Україна з посиланням на російські державні ЗМІ.
"Головна військова прокуратура висунула ряд нових підозр Александрову і Єрофеєву, зокрема, ведення агресивної війни (ст. 437), незаконне перетинання кордону, незаконне переміщення зброї та боєприпасів, незаконне носіння зброї, незаконний порядок в'їзду на окуповані території, то є цілий ряд додаткових статей", - сказала адвокат.
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При цьому вона підкреслила, що "залишили статтю про теракт і додали статтю про сприяння теракту".
Раніше УНІАН повідомляв, що офіцерам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Збройних сил РФ Олександру Александрову і Євгену Єрофеєву буде висунуто підозру у підготовці та розв'язанні збройного конфлікту на території України.