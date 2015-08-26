Російським ГРУшникам Александрову та Єрофеєву висунуті нові підозри, - адвокат

Про це повідомила адвокат Оксана Соколовська, передає РБК-Україна з посиланням на російські державні ЗМІ.

"Головна військова прокуратура висунула ряд нових підозр Александрову і Єрофеєву, зокрема, ведення агресивної війни (ст. 437), незаконне перетинання кордону, незаконне переміщення зброї та боєприпасів, незаконне носіння зброї, незаконний порядок в'їзду на окуповані території, то є цілий ряд додаткових статей", - сказала адвокат.

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При цьому вона підкреслила, що "залишили статтю про теракт і додали статтю про сприяння теракту".

Раніше УНІАН повідомляв, що офіцерам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Збройних сил РФ Олександру Александрову і Євгену Єрофеєву буде висунуто підозру у підготовці та розв'язанні збройного конфлікту на території України.