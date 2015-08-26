В Одесі на Думській площі активісти вимагають визнати Росію країною-агресором

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків людей зібралися на Думській площі, біля будівлі міськради, де має розпочатися сесія.

Вони тримають прапори України, прапори ВО «Батьківщина», а також різні плакати: «Російська Федерація – країна-агресор», «Пам'ятнику Небесній сотні в Одесі бути», «Свободу Надії Савченко», а також портрет льотчиці.

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Сесія Одеської міськради, на якій планувався розгляд низки важливих питань, включаючи земельні, повинна була почати свою роботу о 10.00, однак у підсумку міськрада не змогла провести сесію через відсутність кворуму.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення.

Більшість місцевих рад України прийняли рішення про підтримку заяви ВР.