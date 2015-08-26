В УПЦ(МП) радять роботодавцям звертати увагу на волонтерський досвід шукачів роботи

Наявність такого досвіду може вплинути на рішення роботодавця: брати чи не брати людину на роботу.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ(МП), про це говорить голова відділу Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань протоієрей Владислав Діханов.

«Людина з волонтерським досвідом буде затребуваною в корпорації, тому що вона буде захищати корпоративні інтереси не тільки в рамках стандартного мотиваційного поля, яке обмежується тільки фінансовою або кар'єрною вигодою», – зазначає отець Владислав.

За його словами, особистість, якій притаманне волонтерське мислення, здатна бути однодумцем керівництва корпорації.

«Волонтерський досвід свідчить про готовність до самопожертви. Але якщо говорити не тільки про професійний, а про повноцінний особистісний розвиток, прагнення робити добрі справи повинно доповнюватися роботою з внутрішнім духовним світом», – підкреслює протоієрей УПЦ(МП).