Українцям треба вчитися радіти успіхам один одного – протоієрей УПЦ МП

Українців можуть об'єднувати загальні життєві проблеми, але, подібно до сімейного життя, міцним союз буде тільки тоді, коли люди ділять не тільки одні труднощі, але і радості.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви Московського патріархату, про це говорить глава відділу УПЦ МП з соціально-гуманітарних питань протоієрей Владислав Діханов, коментуючи останні соціологічні дані, згідно з якими багато українських громадян у різних регіонах країни сходяться на тому, що сьогодні українців об'єднують спільні життєві труднощі.

«Я на все життя запам'ятав проповідь Блаженнішого Володимира, який говорив, що співчувати горю іншої людини може і абсолютний грішник, а розділяти радість з кимось навіть і гарній людині буває дуже важко. Нам потрібно вчитися радіти успіхам ближніх. Я не думаю, що загальні економічні проблеми можуть згладжувати політичні протиріччя між людьми. Швидше за все, такі труднощі будуть тільки поглиблювати ідеологічні розриви», – зазначає отець Владислав.

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За його словами, коли спільні труднощі зникають, відчуження між людьми може наростати знову.

«Глобальне розділення відбулося ще за часів будівництва Вавилонської вежі, яку люди хотіли звести до небес, вважаючи себе розумнішими за Бога. У результаті у них трапилося помутніння розуму, і народи розселилися по землі. Це відбувається і донині, коли ми намагаємося без Бога вирішувати свої проблеми. Це схоже на те, коли в нашому будинку прогнила труба, а ми щоразу накладаємо хомут на місці чергового прориву замість того, щоб поміняти цю трубу. Людина повинна повернутися до себе і до Бога, адже всі труднощі знаходяться передусім всередині нас», – підкреслює священнослужитель.

Як повідомлялося, за останніми даними фонду «Демократичні ініціативи», те, що сьогодні українців об'єднують спільні життєві труднощі, вважають 24% на заході країни, 28% в центрі, 35% на півдні, 33% на сході та 35% на Донбасі.