У "ДНР" нагороджений орденом Кобзон заявив, що хоче до Дніпропетровська

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.

"Я, на жаль, не можу підійти до свого рідного ганку, тому що він під чужою владою. Не можу підійти до своєї школи у Краматорську, до будинку, де я в комунальній квартирі святкував День Перемоги. Не можу поїхати до Дніпропетровська на кладовище до свого батька. Але я хочу дожити до того часу, коли у мене буде така можливість", - заявив Кобзон.

Він заявив, що санкції стосовно діячів культури і політиків Росії "не налякають тих, хто підтримує Донбас".

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В ході візиту до Донецька Кобзон був нагороджений орденом шахтарської доблесті. Аналогічний орден вручили і лідеру бойовиків "ДНР" Олександру Захарченку.

Повідомляється, що під час концерту, який тривав 2 години, Кобзон виконав композицію, присвячену лідеру бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, Кобзон включений до списку санкцій ЄС і України. Йому заборонено в'їзд в Україну і країни ЄС, його активи у Євросоюзі заморожені.