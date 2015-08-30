Активісти штурмували "замок" Ківалова в Одесі (фото, відео)

Про це у Facebook написав представник одеської організації «Рада громадської безпеки» Марк Гордієнко, аналогічна інформація розміщена на сторінці у Facebook «Автомайдан-Одеса».

Як випливає із записів, зроблених в соціальних мережах, і викладених фотографій, кілька десятків активістів сьогодні увірвалися в Будинок прийомів, розташований на березі Чорного моря в районі 8-ї станції Великого Фонтану.

«Будиночок Гаррі Потера (Будинок прийомів – УНІАН) захоплений невідомими, всіх одеситів запрошують на екскурсію», - написав Гордієнко.

На фотознімках зображені активісти в середині особняка, внутрішній інтер'єр, який вражає розкішшю, тенісний корт і тощо, а також – зламані ворота, що ведуть на території комплексу. За деякими даними, зламали ворота за допомогою важкої техніки.

На місце прибули правоохоронці, які видворили активістів за територію Будинку прийомів і стали живим ланцюгом перед входом.

У Головному управлінні МВС в Одеській області УНІАН підтвердили інформацію про цей інцидент.

«Сьогодні в міліцію надійшло повідомлення про те, що у приватний будинок одного з народних депутатів України увірвалися громадяни. На місце події виїжджали співробітники міліції. Зараз з'ясовуються всі обставини інциденту», - повідомили у відділі зв'язків з громадськістю регіонального главку МВС. У відомстві додали, що інформація уточнюється.

Довідка УНІАН. Міжнародний гуманітарний університет створено в Одесі у 2002 році, його президентом є Ківалов.

У червні 2008 року виконавчий комітет Одеської міськради дозволив університету побудувати спортивно-оздоровчий комплекс в курортній зоні - на 8-й станції Великого Фонтану на площі 2,7 га.

Деякі члени виконкому висловлювали стурбованість тим, що комплекс буде в безпосередній близькості від води (будівництво у 100-метровій прибережній зоні заборонено законодавством) і порушить архітектурний ансамбль узбережжя. Проект передбачав облаштування залу прийомів, басейн, тренажерну залу.

У квітні 2008 року містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування міськради цей проект не затвердила. Один з членів ради Михайло Рева сказав, що це «більше нагадує палац Гаррі Поттера» і висловив сумнів з приводу того, що об'єкт буде використаний для потреб студентів і викладачів ВНЗ. 13 липня 2010 року міськрада все-таки дозволила МДУ майже на 3 га землі побудувати спортивно-оздоровчий комплекс.