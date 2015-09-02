Техаські рейнджери готуватимуть інструкторів для КОРДу національної поліції України - МВС

Про це сьогодні домовилися представники групи спеціального призначення Дивізіону Техаських рейнджерів в ході зустрічі з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

Правоохоронці США відзначили, що всі їхні зусилля, як і зусилля їх численних партнерів спрямовані на максимально ефективне для України використання свого досвіду в реформуванні МВС України. Крім того, представники Дивізіону заявили про намір допомогти майбутньому спецпідрозділу Національної поліції України обладнанням.

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Відкритим залишається ряд організаційних питань, проте сторони висловили готовність вирішити їх до початку підготовки фахівців в Україні.

Глава правоохоронного відомства підкреслив, що Україна потребує дуже швидкої реформи, однак якщо швидкість буде впливати на якість, то обирати слід саме якість.

«Коли ви будете разом з нами вибудовувати цю нову систему, прошу дотримуватися тих принципів, якими керуємося ми: краще менше, але краще! Ми створимо ядро і вже від нього, крок за кроком, побудуємо всю систему», - заявив Арсен Аваков.

Читайте такожСША заявили, що підтримують Україну в реформуванні поліціїДовідка. Дивізіон Техаських рейнджерів - підрозділ правоохоронних органів з юрисдикцією в штаті Техас (США). Базується в столиці штату Остіні.

Техаські рейнджери займаються розкриттям різних злочинів (від убивств до корупції), діють як детективи, займаються охороною Губернатора Техасу, розшукують втікачів.

Сьогодні чисельність співробітників підрозділу коливається в межах 140 - 150 чоловік. Штаб-квартира техаських рейнджерів знаходиться в столиці штату - Остіні.

Для того щоб стати повноправним рейнджером, потрібно деякий час прослужити в інших підрозділах правоохоронних органів (зазвичай - в дорожніх патрулях), пройти відбір (з серйозним конкурсом) і спеціальне навчання.

Рейнджери забезпечуються табельною стрілецькою зброєю (дробовиками та карабінами), криміналістичним обладнанням, спеціальними засобами. Співробітники Дивізіону користуються незаперечним авторитетом, робота рейнджера вважається дуже престижною і за формою, і за змістом близька до роботи ФБР.