ДСНС: В Україні торф'яні пожежі охопили площу в 112 гектарів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Чечоткін повідомив, що, зокрема, 16 таких осередків у Київській області, 5 - в Івано-Франківській, у Рівненській - 4, у Волинській та Полтавській - по 2, у Чернігівській, Житомирській та Вінницькій - по 1.

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Всього до гасіння цих пожеж залучено 378 чоловік особового складу та 110 одиниць техніки, додав він.

"Одна з причин виникнення пожеж на торфовищах пов'язана зі значним зниженням рівня підземних вод", - сказав Чечоткін і додав, що місцями фіксується повне висихання води.

Крім того, зазначив голова ДСНС, суттєво знизився рівень залягання ґрунтових вод.