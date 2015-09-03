Прокуратура відкрила справу за фактом лісової пожежі під Києвом
За фактом лісової пожежі під Києвом розпочато кримінальне провадження.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
«За фактом пожежі, що сталася на території Білодубравного Дарницького лісництва під Києвом, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів вогнем або іншим загальнонебезпечним способом)», - йдеться в повідомленні.
Наразі у кримінальному провадженні, розпочатому за цим фактом, виконуються першочергові слідчі дії, які направлені на встановлення причин та обставин пожежі, підкреслили в ГПУ.
Читайте такожОпубліковані перші фото наслідків пожежі у лісі під Києвом
Досудове розслідування проводить слідчий відділ Деснянського райуправління міліції.
Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Деснянського району столиці.
Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в районі села Зазим’я Броварського району Київської області виникла лісова пожежа, дим від якої поширився майже на всю столицю.
Горіло 32 гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запевняли в ДСНС.
У зв’язку із задимленістю, а також через високу температуру повітря, у столичних школах призупинено навчальний процес.