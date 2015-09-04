Тягнибок повідомив про смерть четвертого нацгвардійця

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що у лікарні помер ще один боєць Нацгвардії, який постраждав в результаті зіткнень 31 серпня під Верховною Радою.

Про це Тягнибок розповів журналістам під будівлею МВС, передає Громадське.

"У лікарні загинув четвертий нацгвардієць", - заявив він.

Відзначимо, що в результаті зіткнень під Радою загинули вже четверо бійців Нацгвардії.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Головне слідче управління МВС в рамках провадження про сутички під Верховною Радоювикликало на допит Олега Тягнибока, а також членів ВО "Свобода" Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.