Турчинов за проведення у Києві медичної реформи

Кандидат у мери Києва від БЮТ, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ вважає за необхідне провести у столиці медичну реформу.

Про це він заявив під час відвідування Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, народні депутати від БЮТ працюють над питанням законодавчого забезпечення страхової медицини. «Ми не можемо це відтерміновувати. Це потрібно робити», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, «потрібно мобілізувати ресурс, дати можливість людині, яка має медичну страховку, частково за рахунок держави, частково за рахунок роботодавців мати того лікаря, якого вона забажає, а лікар має отримувати страховий ресурс».

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що Кабінет Міністрів разом з Верховною Радою повинні перейти до практичного вирішення цього питання.