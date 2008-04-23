У Севастополі два питання: недовіра владі та пам`ятник Катерині II

23 квітня міська рада Севастополя на пленарному засіданні позачергової сесії обговорить питання проведення місцевого (консультативного) референдуму відносно „недовіри міській державній адміністрації”, наміченого на 25 травня, і установки пам`ятника Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, голова міськради Валерій САРАТОВ під час підходу до преси після засідання президії міськради, зокрема, відзначив: «Перше питання, звичайно, пов`язане з проведенням референдуму». За його словами, «відповідно до законодавства, ми повинні затвердити цілий ряд документів: межі дільниць, по яких ми проводитимемо референдум, документ, який стосується кошторису по проведенню референдуму, створенню територіальної комісії, міської, яка проводитиме референдум». Окрім цього, сказав В.САРАТОВ, «це уточнення рішення, яке приймала сесія попередньої міської ради про установку пам`ятника Катерині ІІ».

Відповідаючи на питання, за які гроші буде проведений референдум, враховуючи заяву адміністрації про відсутність можливості його профінансувати, В.САРАТОВ відзначив: «Був лист адміністрації, в якому говориться, що немає джерел. Але сьогодні-завтра, коли ми коректуватимемо бюджет, таке джерело є, ми маємо перевиконання бюджету розвитку, за рахунок цього можна фінансувати проведення референдуму. Закон це передбачає. Я бачу механізми, щоб ці гроші до бюджету повернути. Але закон передбачає проведення саме за рахунок бюджету, і щоб не порушувати закон, ми за рахунок перевиконання бюджету фінансуємо, це джерело».

Відповідаючи на питання, як воно ставиться до звернення глави виконавчої влади міста Сергія КУНІЦИНА з приводу необхідності припинити протистояння напередодні свят, В.САРАТОВ сказав: «Ми обговорювали це питання на президії, і в партії обговорювали. Сьогодні було звернення Церкви, і треба сказати, що, в основному, всі один одного чують. Тому що Партією регіонів ухвалено рішення, що на п`ятницю, суботу і неділю всі пікети будуть зняті».

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Севастопольська міськрада вирішила провести консультативний референдум з питання недовіри міській державній адміністрації та звернутися до Верховної Ради України з вимогою створити тимчасову слідчу комісію. На пленарному засіданні вона ухвалила рішення підтримати вимоги депутатів міськради про призначення і проведення місцевого (консультативного) референдуму „з питання недовіри міській державній адміністрації у зв’зку з її діями по передачі різним об’єктам господарювання земель міста Севастополя під забудову”. Йшлося, зокрема, про близько 360 гектарів землі.

Севастопольська міська державна адміністрація відкидає ці звинувачення, і, у свою чергу, звинувачує міськраду у незаконній передачі на сесії 8 квітня цього року комерційним підриємствам близько 19 тисяч гектарів мисливських угідь.