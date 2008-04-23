Мінфін: з дефіцитом все гаразд - навіть кращий, ніж хотіли

Дефіцит загального фонду Державного бюджету України за перший квартал 2008 року становив 2,3 млрд. грн.

«Згідно з плановими показниками, в І кварталі 2008 року по загальному фонду Державного бюджету дефіцит мав становити 8,4 млрд. грн., а за результатами фактичного виконання він становив лише 2,3 млрд. грн.», - йдеться у відповіді Міністерства фінансів України на запит УНІАН.

У своєму запиті Агентство УНІАН просило надати офіційне роз`яснення Мінфіну щодо інформації, оприлюдненої 11 квітня головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ у залі Верховної Ради. Зокрема, В.СТЕЛЬМАХ тоді сказав, що витрати Держбюджету в першому кварталі ц.р. були збільшені проти планових на 7 млрд. грн.

Як повідомлялося, Держказначейство і Мінфін раніше рапортували про те, що фактично за січень-березень ц.р. до загального фонду Держбюджету надійшло 37,494 млрд. грн., що на 3 млрд. грн. або 8,6% вище планового показника. При цьому за три місяці відкриті й зараховані на рахунки відкритих асигнувань головних розпорядників 29,76 млрд. грн., що становить 98,4% плану на цей період (у показнику не враховані суми наданих кредитів із Державного бюджету, а також витрати на обслуговування державного боргу й міжбюджетних трансфертів).

За інформацією Держказначейства, на витрати з обслуговування держборгу в першому кварталі було направлено 667,8 млн. грн. (у т.ч. по внутрішньому - 180 млн. грн., зовнішньому - 487,8 млн. грн.), а на погашення держборгу - 1,028 млрд. грн. (у т.ч. внутрішнього - 710,1 млн. грн., зовнішнього - 318,1 млн. грн.).

Як повідомлялося в ЗМІ, в квітні ц.р., вперше з 2000 року, на офіційному сайті Держказначейства не було оприлюднено оперативну інформацію про фактичні перерахування коштів у прибуткову частину бюджету Держмитницею, ДПАУ і Нацбанком за квітень.

Наразі відомство оприлюднило інформацію про бюджетний розпис на найближчий місяць, на період із початку року й дані про фактичне відхилення від плану, що давало можливість прогнозувати ризики можливого невиконання доходів бюджету.