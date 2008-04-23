Ющенко може провести консультативний референдум

07:29, 23 квітня 2008
Суспільство
1065 0

Порада від міністра юстиції

Микола ОНІЩУК
Міністр юстиції України, член робочої групи Національної конституційної ради Микола ОНІЩУК радитиме Президенту провести консультативний референдум, якщо політичні сили не дійдуть згоди щодо форми правління в країні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мін’юсту, про це сьогодні заявив М.ОНІЩУК.

Він нагадав, що завтра за участю Президента України має відбутися засідання Національної конституційної ради і розглянутий проект Концепції системного оновлення конституційного врегулювання суспільних відносин в Україні. При цьому міністр висловив переконання, що українське суспільство не сприйме монополію влади з боку тієї чи іншої політичної сили. “Має залишитися змішана, навіпрезидентська, форма правління з відповідною системою балансів у відносинах «президент – парламент - уряд», - сказав М.ОНІЩУК.

За словами міністра, до теми парламентської республіки можна буде повернутися тоді, коли рівень політичної і правової культури буде ґрунтуватися на усталених засадах верховенства права, демократії та народовладдя. «Якщо політичним силам не вдасться знайти спільні підходи до конституційного реформування, тоді це питання має вирішити український народ. Я буду радити Президенту провести консультативний референдум. На нього можуть бути винесені стратегічні питання щодо форми правління, повноважень Президента, парламенту та уряду», - сказав він.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter