Ющенко може провести консультативний референдум

Міністр юстиції України, член робочої групи Національної конституційної ради Микола ОНІЩУК радитиме Президенту провести консультативний референдум, якщо політичні сили не дійдуть згоди щодо форми правління в країні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мін’юсту, про це сьогодні заявив М.ОНІЩУК.

Він нагадав, що завтра за участю Президента України має відбутися засідання Національної конституційної ради і розглянутий проект Концепції системного оновлення конституційного врегулювання суспільних відносин в Україні. При цьому міністр висловив переконання, що українське суспільство не сприйме монополію влади з боку тієї чи іншої політичної сили. “Має залишитися змішана, навіпрезидентська, форма правління з відповідною системою балансів у відносинах «президент – парламент - уряд», - сказав М.ОНІЩУК.

За словами міністра, до теми парламентської республіки можна буде повернутися тоді, коли рівень політичної і правової культури буде ґрунтуватися на усталених засадах верховенства права, демократії та народовладдя. «Якщо політичним силам не вдасться знайти спільні підходи до конституційного реформування, тоді це питання має вирішити український народ. Я буду радити Президенту провести консультативний референдум. На нього можуть бути винесені стратегічні питання щодо форми правління, повноважень Президента, парламенту та уряду», - сказав він.