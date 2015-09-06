В Артемівську у квартирі вибухнула граната, троє людей поранені

Про це повідомили у прес-службі МВС в Донецькій області.

Стало відомо, що осколкові поранення різного ступеня тяжкості отримали чоловік і дружина, 1965 і 1964 років народження, а також брат жінки, 1971 року народження.

"Сімейна пара прийшла в гості до брата дружини. За попередньою інформацією, між чоловіками виник конфлікт, який завершився вибухом гранати РГД. Обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що постраждалі були доставлені в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15, ст. 115 «Замах на умисне вбивство» і ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.