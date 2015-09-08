У Луганську автомобіль ОБСЄ зіткнувся з тролейбусом (фото)
15:32, 08 вересня 2015Суспільство
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У Луганську автомобіль ОБСЄ зіткнувся з тролейбусом.
ДТП сталася близько восьмої ранку / Lugansk Today
Про це повідомляє у Twitter Lugansk Today.
"Сьогодні вранці водій тролейбуса Світлана мужньо протаранила автомобіль ОБСЄ біля офісу (спеціальної моніторингової) місії", - йдеться в повідомленні.
Очевидці події в соцмережі "Вконтакте" повідомляли, що інцидент стався близько восьмої ранку.
Аварія сталася біля офісу ОБСЄ / Lugansk Today
"Сьогодні близько 8 ранку ОБСЄ не помітила тролейбус", - пише спільнота "Український Луганськ".
Це вже не перше ДТП за участю спостерігачів ОБСЄ. Раніше у Донецьку водій автомобіля СММ виїхав на зустрічну смугу і врізався в легкове авто.
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