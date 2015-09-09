У "ЛНР" заявили, що угоду про відвід озброєння на Донбасі відправлено на доопрацювання

Про це повідомив уповноважений представник "ЛНР" на переговорах Владислав Дейнего, передає один із сайтів бойовиків.

«Закінчила працювати підгрупа з безпеки. Узгодженого тексту поки немає, в процесі доопрацювання», - сказав він.

За словами джерела, близького до переговорів, «основною точкою спотикання на засіданні стали строки відведення озброєнь з так званих "проблемних точок», серед яких він назвав «райони Попасної, «Бахмутки», Щастя».Читайте такожЖурналіст назвав ймовірну причину "повалення" бойовика Пургіна

Раніше повідомлялося, що контактна група не змогла досягти домовленості щодо відведення зброї калібром до 100 мм із зони зіткнення на Донбасі.