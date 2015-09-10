На премію імені Сахарова номіновані Савченко, Нємцов і Сноуден (відео)

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Довідка УНІАН. Премія Сахарова в 50 тисяч євро була заснована Європейським парламентом у 1988 році. Вона щорічно вручається особам чи групам людей, які присвятили своє життя захисту людських прав і свободи слова.

У 2014 році отримав премію Сахарова гінеколог з Конго Денис Муквеге, який спеціалізується на допомозі зґвалтованим жінкам.

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