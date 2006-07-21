Крим готовий укласти договір з Лужковим

Влада Криму готова укласти договір з Москвою про будівництво здравниць на сході автономії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради Автономної Республіки Крим, про це йшлося на зустрічі голови кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА і керівника Ради Міністрів автономії Віктора ПЛАКІДИ з мером Москви Юрієм ЛУЖКОВИМ, що пройшла в рамках робочої поїздки керівництва Криму до столиці РФ.

У московській мерії керівників республіки приймав Ю.ЛУЖКОВ, його заступники, міністри московського уряду.

Ю.ЛУЖКОВ зазначив, що у росіян завжди було особливе ставлення до Криму. Сьогодні московська мерія готова активізувати і розширити ділові, культурні контакти, зробити їх взаємовигідними.

Як зазначив мер, Москва – північне місто. Москвичам необхідне південне сонце, тепле море. Вологий субтропічний клімат Сочі і курортів Кавказу не зовсім підходить москвичам. Крим у цьому плані для них привабливіший і комфортніший. Така думка москвичів, яку Ю.ЛУЖКОВ цілком розділяє.

У зв`язку з цим А.ГРИЦЕНКО розповів про перспективи освоєння східного Криму. Азовське море має свої переваги. А озеро Чокрак є безцінним джерелом грязей, що за цілющими властивостями не поступаються грязям Мертвого моря. Для реалізації проекту потрібні інвестиції. Крим готовий укласти з Москвою довгостроковий договір, а будівництво здравниць у східному Криму дасть поштовх для його відродження.

Ю.ЛУЖКОВ дав доручення своєму заступнику Йосипу ОРДЖОНІКІДЗЕ створити робочу групу з числа фахівців і виїхати до Криму для детального вивчення перспектив цього проекту.