У Олександра Януковича показали рішення суду про його непричетність до розстрілів на Майдані

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир.

"3 вересня 2015 року Печерський суд Києва своїм рішенням підтвердив відсутність будь-яких фактів причетності Олександра Януковича до розстрілів на Майдані", - зазначив він.

За його словами, у своєму рішенні суд вказав, що звинувачення, висловлену на прес-конференції радником міністра Антоном Геращенко, є припущенням, з використанням мовно-стилістичних особливостей (вживання гіпербол, алегорії, сатири)", яке "неможливо перевірити на предмет відповідності дійсності, оскільки воно не містить фактів".

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Згідно копії рішення суду, яку виклав прес-секретар на своїй сторінці в Facebook, в січні 2015 року Олександр Янукович звернувся в суд з позовом до Міністерства внутрішніх справ України про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації про його причетність до розстрілів на Майдані.

ПЕЧЕРСЬКИЙ СУД КИЄВА НЕ ЗНАЙШОВ ФАКТІВ ПРИЧЕТНОСТІ А. ЯНУКОВИЧА ДО РОЗСТРІЛІВ НА МАЙДАНЕ3 вересня 2015 року Печерський... Posted by Юрій Кірасир on 14 вересня 2015 р.

Мова йшла про те, що 18 листопада 2014 року, на той момент ще радник глави МВС Антон Геращенко, виступаючи на офіційній прес-конференції "Рік після Майдану. Підсумки розслідування масових вбивств і резонансних злочинів", заявив: "На сьогоднішній момент практично вся картина ясна. Ми чітко розуміємо, що за організацією масових вбивств стоїть президент Янукович, його син – Олександр Янукович. Без їх команди неможливо було б застосування вогнепальної зброї співробітниками міліції".