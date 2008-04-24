Руслана каже, що перебування у політиці вбило її бізнес

Співачка РУСЛАНА заявила, що розпочинає антипіратську кампанію в ЗМІ та Інтернеті, і з 1 травня ц.р. відкриває свій власний сайт для “скачування” своїх пісень.

Про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

У відкритому листі, який оприлюднила співачка, зазначається, що їй завдано прямої моральної та матеріальної шкоди. “Мій докір державі в тому, що на сьогоднішній день вона не створила жодного механізму захисту моїх авторських і виконавських прав у всесвітній мережі і стоїть осторонь зухвалого розкрадання власного інтелектуального ресурсу”, - заявила РУСЛАНА.

За її словами ситуація, що склалась на сьогодні в Україні, спонукає артиста або до повної бездіяльності, або до зміни громадянства. В той же час для себе РУСЛАНА знайшла третій варіант, про який повідомила журналістам – самостійно боротись проти “розкрадання результатів праці останніх декількох років свого життя”.

Так, одним з кроків у цьому напрямку буде боротьба з безкоштовним продуктом сумнівної якості та походження, який доступний для споживачів на різних Інтернет-порталах. “Мій останній альбом вже вкрадено, проте вже сьогодні існують цілком нові композиції, нові аранжування існуючих пісень. Все це вийде на оновленій версії альбому і буде доступно для завантаження на нашому сайті. Я готова дати кращу пропозицію, ніж дають пірати і надати всі свої ексклюзивні матеріали відповідної якості на офіційному сайті за схемою, відомою як “візьми безкоштовно або заплати скільки можеш”, - повідомила співачка.

За її словами, паралельно зі змінами на сайті вона під час своїх концертів та поїздок по країні вестиме антипіратську кампанію, роблячи відповідні заяви в ЗМІ та закликаючи підтримати інших виконавців і слухачів.

Іншим кроком співачки буде лобіювання внесення змін до законодавства України. Зокрема це зміни до закону про авторське право і суміжні права та зміни до Кримінального кодексу України в частині відповідальності Інтернет-провайдерів за “піратство”. За словами РУСЛАНИ, Україні потрібен оновлений закон, що відповідає реаліям сьогодення і згодна, щоб він носив назву “Закон Руслани” на зразок “Закону Саркозі” у Франції.

Присутній на прес-конференції директор Асоціації музичної індустрії Ігнат БЕРЕЖНИЙ додав, що стаття 76 Кримінального кодексу не є універсальною, а концентрується на тому виді піратства, який був розповсюджений на момент, коли приймалася ця стаття, а саме на фізичному піратстві, піратстві на фізичних носіях. Але світ змінюється і наразі є дві найбільш важливі форми піратства: перша – це Інтернет-піратство і друга – це піратство у сфері публічній (тобто за використання чужої музики в кафе, ресторанах тощо мають виплачувати кошти і отримувати дозвіл на таке використання).

На прес-конференції, відповідаючи на запитання, чому вона ще будучи народним депутатом України не вносила на розгляд Верховної Ради зазначені зміни до законодавства, РУСЛАНА відповіла, що там “постійні суцільні політичні емоції” і рідко справи доходять до професійної діяльності. Вона також заявила, що її перебування в політиці “вбило” її бізнес і вона вважає цей рік роботи в політиці “втраченим для себе, як для творчої одиниці”.