Аваков назвав ситуацію з правами кримських татар у Криму геноцидом

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про свою позицію Аваков повідомив журналістам сьогодні в Херсоні, під час відкриття прийому новобранців в поліцію.

«У мене двояке ставлення до цього. Одне ставлення до ситуації з правами кримських татар у Криму. Те, що зараз відбувається з правами татар у Криму, це цілковите свавілля. По суті, це друга хвиля геноциду, коли кримських татар поступово витискають з Криму. З цим Україна змиритися не може. І якщо всі до цього звикли, гострота цієї проблеми не змінюється», - сказав Аваков.

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Він зазначив, що готовий забезпечити безпеку проведення акцій Меджлісу кримськотатарського народу з блокування півострова.

«Нам відомо про це і ми в контакті з лідерами руху, які реалізують це. Така акція справедлива, ми можемо забезпечити повний правопорядок у цій ситуації. Я не думаю, що у нас будуть проблеми з безпекою», - повідомив Аваков.

За словами міністра, всі факти незаконного ставлення до жителів Криму, включаючи кримськотатарську громаду, фіксуються і їм буде дано правову оцінку.

«Не так давно ми відтворили управління внутрішніх справ Криму, де, ми ухвалили рішення разом з прокуратурою, фіксувати всі факти порушень прав громадян України в Криму, в тому числі і кримських татар. Рано чи пізно, і швидше рано, ніж пізно, Крим буде українським і всі повинні отримати за заслугами. А люди мають повернутися до своїх прав», - повідомив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією в березні 2014 року АР Крим оголошено тимчасово окупованою територією. Між материковою Україною і півостровом встановлено адміністративний кордон.

Лідери кримських татар оголосили, що кримські татари готують акцію з блокування транспортного сполучення з Кримом з боку материкової частини України на адмінкордоні з півостровом. Початок акції заплановано на 20-21 вересня.