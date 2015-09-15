Бійці "Правого сектора", які брали участь у перестрілці у Мукачевому, дивним чином вмирають - Москаль

Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, передає «112 Україна».

"Знаходяться у Покровському районі (Дніпропетровська область – УНІАН), чому їх не беруть, ви мене питаєте? Це питання не до мене, це питання до правоохоронних органів... Так як їх шукають, то вони своїми діями, там вже в живих залишилося кілька людей, вони щось там дивним чином вмирають один за іншим", - заявив він.

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Москаль також заявив, що у смертельному ДТП, яке сталося в Дніпропетровській області, загинули бійці "Правого сектора", які брали участь у подіях в Мукачевому.

"Це дійсно ті особи, які брали участь у стрільбі, я не знаю стріляли вони, не стріляли, а те, що вони брали участь - це 100% їх вина, ну хіба що посмертно може встановити Генпрокуратура, яка веде дане розслідування. Про те, що вони знаходяться в Покровці, на базі "ПС", я озвучував, і це, до речі, підкреслили спікери "ПС", вони це не спростовували, а підтверджували, що вони там знаходяться", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками "Правого сектора" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "ПС", Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Відкрито три кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади і службових повноважень (щодо дій правоохоронців). Всі вони об'єднані в одне.

14 липня ВР створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин інциденту.