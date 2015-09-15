Підгрупа з безпеки у Мінську завершила черговий раунд переговорів - ЗМІ

Про це пише "Белта" з посиланням на МЗС Білорусі.

«Зустріч робочої групи з безпеки у Мінську завершена. Обговорення політичних аспектів врегулювання на сході України триває», - розповіли в зовнішньополітичному відомстві.

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Відзначається, що у Мінську сьогодні проходили засідання двох робочих груп тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України. Проходили зустрічі підгруп з безпеки і політичних питань. Засідання відбувалися в закритому для преси режимі. Зустріч підгрупи з політичних питань запланована також на 16 вересня. Її учасники обговорюють питання проведення місцевих виборів.