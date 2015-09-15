Стало відомо, коли Саакашвілі проведе брифінг про призначення Сакварелідзе прокурором Одеської області

Голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі проведе брифінг про призначення Давида Сакварелідзе прокурором Одеської області.

Про це повідомляє прес-служба ОДА. "16 вересня 2015 року відбудеться прес-брифінг голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі про призначення Давида Сакварелідзе прокурором Одеської області", - йдеться в повідомленні. Читайте такожСакварелідзе запевняє, що "ніхто не гальмує" призначення антикорупційного прокурора Читайте такожпризначений на посаду прокурора

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