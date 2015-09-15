Стало відомо, коли Саакашвілі проведе брифінг про призначення Сакварелідзе прокурором Одеської області

21:47, 15 вересня 2015
Суспільство
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Голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі проведе брифінг про призначення Давида Сакварелідзе прокурором Одеської області.

Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

"16 вересня 2015 року відбудеться прес-брифінг голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі про призначення Давида Сакварелідзе прокурором Одеської області", - йдеться в повідомленні.

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