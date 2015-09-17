На Youtube з'явилося нове відео побиття "Беркутом" журналістів під час Революції гідності

На відео, знятому камерою спостереження видно, як група бійців "Беркуту" у лютому 2014 року б'є журналістів "5 каналу" після чого веде з собою.

Журналіст Азад Сафаров на своїй сторінці у Facebook зазначив, що це відео пролежало у слідчого півтора року.

"Це відео ви ніде не бачили раніше. Це відео як БЕРКУТ у лютому 2014 дубасив оператора і журналіста 5 каналу. Пам'ятаєте історію з моєю поламаною рукою? Це «шикарне відео». Ви тільки подивіться з якою насолодою з десяток мавп в броніках і шоломах травлять газом оператора, як потім стягують його за шию на землю(1.34), б'ють його головою об бетон, б'ють мене ногами, руками, і кожен хоче дотягтись, кожен хоче влучити, прям куча-мала, свято для дорослих)) Я не можу не сміятись зараз, коли це переглядаю. Сміюсь, бо це мавпи. Особливо останній кадр. Подивіться до кінця,там, де одна з макак стрибає на моєму шоломі. Вгадайте скількох з цих макак заарештували?" - написав журналіст у своєму коментарі.

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Також Сафаров зазначив, що слідчий запропонував оператору знову піти в судмедекспертизу - через півтора року.

"Півтора. Вони відмовлялись нам його віддати. При тому що саме ми його знайшли. Ми сказали слідчим, що нас били під будівлею ООН і попросили…ні… довго вимагали, щоб то відео забрали, поки його не стерли з часом. Відважний і хоробрий оператор Sergey Klimenkoсьогодні нарешті здобув це відео. Це саме його б'ють у відео. Дивіться, поширюйте, щоб пам’ятали про БЕРКУТ. Забув. Через півтори роки, сьогодні, Сергію слідчий запропонував знову піти до судмедекспертизи. Через півтори роки", - додав він.