"Правий сектор" зламав сайти Микити Михалкова і "Мосфільму" - ЗМІ
17:31, 17 вересня 2015Суспільство
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На головній сторінці онлайн-кінотеатру «Мосфільм» з'явилася заглушка з зображенням павука в павутині і логотипом українського руху «Правий сектор», а також інформація, що сайт заблокований. Інші сторінки сайту «Мосфільму» також не відкриваються.
Зломаний сайт "Мосфільму" / скріншот
Про це повідомляє РБК.
Крім того, хакерській атаці піддався сайт студії режисера Микити Михалкова «Тріте». Особисті сайти журналіста Володимира Соловйова і співака Стаса П'єхи на момент написання новини також недоступні для перегляду.
Як повідомляв УНІАН, 28 липня на сторінці МЗС України у Twitter заявили, що напередодні розгляду резолюції щодо МН17 зламано акаунт постійного представника України при ООН Сергєєва.
19 серпня хакери зламали сайт Львівської ОДА, розмістивши на ньому фото Путіна і чиновників РФ.
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