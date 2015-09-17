"Правий сектор" зламав сайти Микити Михалкова і "Мосфільму" - ЗМІ

Про це повідомляє РБК.

Крім того, хакерській атаці піддався сайт студії режисера Микити Михалкова «Тріте». Особисті сайти журналіста Володимира Соловйова і співака Стаса П'єхи на момент написання новини також недоступні для перегляду.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня на сторінці МЗС України у Twitter заявили, що напередодні розгляду резолюції щодо МН17 зламано акаунт постійного представника України при ООН Сергєєва.

19 серпня хакери зламали сайт Львівської ОДА, розмістивши на ньому фото Путіна і чиновників РФ.