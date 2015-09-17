У Криму системно та масштабно порушуються права людини - звіт ОБСЄ

Як зазначається у повідомленні, у звіті наголошується на радикальному погіршенні прав і свобод кримськотатарського населення та українців, які проживають в окупованому РФ Криму.

Окремо привертається увага до існуючої практики окупаційної влади півострова до звинувачення проукраїнськи налаштованих громадян півострова в «екстремізмі і сепаратизмі», застосуванні примусового громадянства РФ, здійсненні морально-психологічного та політичного тиску, переслідуваннях і викраденнях кримських татар, українців та громадян півострова, які відкрито підтримують територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Звіт представляє кричущі факти системних та масштабних порушень прав людини в Криму, зокрема, політично вмотивованих переслідувань учасників «Євромайдану», викраденнях «кримською самообороною» політичних активістів, заборонах на в’їзд лідерам Меджлісу кримськотатарського народу, блокуванні перевезення більш ніж 4 тисяч дітей, позбавлених батьківської опіки, на материкову Україну.

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«Україна високо цінує внесок Місії БДІПЛ ОБСЄ та ВКНМ ОБСЄ у забезпечення неупередженої оцінки існуючих порушень прав і свобод людини в окупованому Криму», - підкреслюється в повідомленні, а також «вимагає від РФ та окупаційної влади в Криму забезпечення повного і безперешкодного допуску міжнародних моніторингових місій та неурядових правозахисних організацій до кримського півострова, безумовного виконання РФ рекомендацій Звіту Місії і закликає РФ до здійснення практичних кроків, що продемонструють готовність Кремля повернутися до виконання своїх зобов’язань у відповідності до норм і положень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права».

ЯкповідомлявУНІАН, післяанексії КримуРосієювберезні2014рокуАРКримоголошенотимчасовоокупованою територією. Між материковоюУкраїноюі півостровомвстановленаадміністративна межа.

Лідерикримськихтатароголосили, щокримськітатариготуютьакцію з блокуваннятранспортного сполученнязКримомз бокуматериковій частиніУкраїнинаадмінкордоні з півостровом. Початокакціїзапланованона20-21вересня.