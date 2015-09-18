СБУ порушила кримінальну справу проти кремлівського пропагандиста Вассермана

Про це написав у своєму блозі на "Українській правді" нардеп Олексій Гончаренко.

«29 липня 2015 року народний депутат України БПП «Солідарність» Олексій Гончаренко за допомогою депутатського запиту звернувся в СБУ з проханням дати експертну оцінку висловлюванням кремлівського пропагандиста, блогера, політконсультанта і телеведучого, громадянина України Анатолія Олександровича Вассермана. На думку нардепа, медіа-діяльність Анатолія Вассермана в Російській Федерації завдає шкоди інтересам України і містить в собі ознаки дій, які повинні переслідуватися у встановленому порядку СБУ», - відзначили в службі.

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У депутатському зверненні говорилося, що журналіст, телеведучий, публіцист і політичний консультант Вассерман зайняв по відношенню до України "стійку сепаратистську позицію". "У своїх висловлюваннях Вассерман А. А., серед іншого, закликав до вчинення дій на зміну конституційного ладу, зміна кордонів, а також державного кордону України", - зазначається у запиті нардепа.

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Крім того, Гончаренко має намір домогтися відкликання у одесита Вассермана почесної нагороди "За заслуги перед містом". "Останніми роками своєї медіа-діяльності Вассерман довів, що плотська цнотливість не є перешкодою для зайняття політичною проституцією", - написав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні оголошено підозри понад 3 тисячам громадян, які брали участь у сепаратистських рухах. Тільки 150 кримінальних проваджень дійшли до суду.