В ООН заявили про знищення доказів у справі про пожежу у Будинку профспілок в Одесі

Про це заявив спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт Крістоф Хайнс на брифінгу в Українському кризовому центрі, передає кореспондент УНІАН.

«Докази були знищені відразу після подій, і вивчити їх було дуже складно. А процес пошуку злочинців - дуже повільний», - зазначив він.

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Раніше апеляційний адміністративний суд Одеської області залишив у силі рішення суду першої інстанції, що зобов'язує оприлюднювати причини смерті 48 осіб у ході трагічних подій 2 травня 2014 року у Будинку профспілок.

2 травня 2014 року при пожежі в будівлі Будинку профспілок в Одесі загинуло 48 осіб, 214 постраждали.