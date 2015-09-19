В особняку фінансиста "сім'ї" Януковича Курченка облаштують реабілітаційний центр для бійців АТО
14:50, 19 вересня 2015Суспільство
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В особняку Сергія Курченка, фінансиста "Сім'ї" втікача Віктора Януковича, облаштують реабілітаційний центр для військовослужбовців, які повернулися із зони АТО.
Землю Курченка Міноборони відсудило / metalist.ua
Про це в ефірі "5 каналу" заявив глава Міноборони Степан Полторак.
"Міноборони вже виграло суд, ми забрали цю землю, зараз продаємо майно. Після цього там буде розміщений реабілітаційний центр - з вертолітним майданчиком, лазнею, яка виходить на водосховищу і так далі", - зазначив він.
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За словами голови міністра оборони, реабілітаційні центри для військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій, планують створювати по всій Україні. За словами Полторака, центри будуть повноцінними і безкоштовними.
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