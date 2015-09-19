В особняку фінансиста "сім'ї" Януковича Курченка облаштують реабілітаційний центр для бійців АТО

Про це в ефірі "5 каналу" заявив глава Міноборони Степан Полторак.

"Міноборони вже виграло суд, ми забрали цю землю, зараз продаємо майно. Після цього там буде розміщений реабілітаційний центр - з вертолітним майданчиком, лазнею, яка виходить на водосховищу і так далі", - зазначив він.

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За словами голови міністра оборони, реабілітаційні центри для військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій, планують створювати по всій Україні. За словами Полторака, центри будуть повноцінними і безкоштовними.