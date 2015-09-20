У Львові сильна злива затопила вулиці (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на вулицях, прилеглих до центральної частини міста (Сахарова, проспект В’ячеслава Чорновола, Джерельна, Вітовського), ускладнено рух транспорту. Автомобілі на затоплених вулицях витягують з води небайдужі городяни та рятувальники. На вулицях Науковій, Липинського, Виговського, Стуса вода місцями затопила не лише проїжджу частину, а й підвальні приміщення та тротуари.

Оскільки дощ у Львові сьогодні прогнозують цілий день, а комунальні служби не справляються з очисткою каналізаційних люків, щоб пришвидшити стічність дощових вод, активні львів'яни почали створювати мапу затоплення міста.

Зокрема, як повідомляє на сторінці у соцмережі голова виконкому громадської організації "Варта 1", яка спільно з правоохоронцями долучається до патрулювання міста, Ігор Зінкевич, "сьогодні по вул. Виговського біля ринку "Південного", на вул. Сахарова біля трамвайного депо, на вул. Науковій біля супермаркету, на проспекті В’ячеслава Чорновола біля центру "Інтерсіті" та інших вулицях Львова, які географічно знаходяться у впадинах - все затоплене водою після дощу, який інтенсивно падає".

Автомобілістів закликають бути уважними і не забувати, що при потраплянні води в повітряну систему двигуна авто можна отримати гідроудар - "тому не ризикуйте в'їжджати в затоплені частини дороги, не оцінивши глибини затоплення".