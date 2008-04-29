Росія сподівається й надалі постачати ядерне паливо в Україну

Росія сподівається до кінця цього року закінчити консультації з Україною щодо нового 15-річного контракту на поставку в 2010-2025 роках ядерного палива для АЕС країни.

Про це заявив заступник глави Федерального агентства з атомної енергії РФ «Росатом» Микола СПАСЬКИЙ, передає радіостанція «Эхо Москвы».

Наголошується, що термін дії нинішніх контрактів минає в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали 30 березня цього року в Києві контракт на поставку ядерного палива.

Контракт передбачає поставки ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС упродовж 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менш як трьох енергоблоків.

Також «Енергоатом» матиме право достроково припинити дію контракту у разі масової технічної відмови палива Westinghouse.

У даний час монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році минає термін дії довгострокового контракту на поставку свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».